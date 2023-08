Costringe a privazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costringe a privazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MISERIA

Lo costringe ad avere più volte degli squallidi rapporti sessuali resi ancor più ardui dalla debolezza dell'uomo dovuta alle continue privazioni della... Cercando altri significati, vedi povertà (disambigua). disambiguazione – "miseria" rimanda qui. se stai cercando la pianta, vedi tradescantia. la povertà... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Costringe a privazioni : costringe; privazioni; A volte serve per costringe re; costringe il tennista a ripetere il servizio; costringe la nave in bacino; costringe a non respirare; costringe a leggere il Braille; Fatiche e privazioni ; Sofferenze da privazioni ; Vivere tra privazioni ; privazioni , scomodità; Vivere tra le privazioni ;

