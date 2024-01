La definizione e la soluzione di: Costringe a un maggior esborso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

rincaro m sing (pl.: rincari)

accrescimento del prezzo di un bene o di un servizio

Voce verbale

rincaro

prima persoina singolare dell'indicativo presente di rincarare

Sillabazione

rin | cà | ro

Pronuncia

IPA: /rin'karo/

Etimologia / Derivazione

da rincarare

Sinonimi

aumento, rialzo, crescita

Contrari

ribasso

Parole derivate