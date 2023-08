Costringe i consumatori a un maggior esborso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costringe i consumatori a un maggior esborso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RINCARO

Significato/Curiosita : Costringe i consumatori a un maggior esborso

Entro lo 0,4%. alle minacce dell'assobar di raddoppiare i prezzi per ripianare il maggior esborso di tasse il ministro dell'industria, renato altissimo... Deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo. le pene stabilite nelle disposizioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Costringe i consumatori a un maggior esborso : costringe; consumatori; maggior; esborso; costringe a privazioni; A volte serve per costringe re; costringe il tennista a ripetere il servizio; costringe la nave in bacino; costringe a non respirare; I consumatori del gas; Particolare azione legale volta a tutelare collettivamente i consumatori ; Sigla di un associazione che tutela i consumatori ; Un associazione a difesa dei diritti dei consumatori ; Difende i diritti dei consumatori ; Il centro sul Lago maggior e patria di san Carlo Borromeo; La quarta maggior e città del Giappone; Collega il Lago di Lugano al maggior e; Una luminosissima stella della costellazione del Cane maggior e; È una debole stella dell Orsa maggior e; esborso di lieve entità ma continuo;

Cerca altre Definizioni