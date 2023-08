Così erano molte abitazioni su palafitte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così erano molte abitazioni su palafitte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LACUSTRI

Significato/Curiosità : Così erano molte abitazioni su palafitte

Le abitazioni su palafitte o lacustri rappresentavano soluzioni architettoniche ingegnose adottate da antiche civiltà per affrontare ambienti lacustri o paludosi. Queste strutture erano costruite su pali o tronchi di legno, sollevate sopra le acque o le terre umide. Sia le popolazioni lacustri delle Ande che i villaggi palafitticoli dell'Europa preistorica utilizzavano queste abitazioni, che offrivano protezione da inondazioni, animali selvatici e rivali. Le costruzioni lacustri spesso includevano canali per la navigazione e una connessione profonda con l'ambiente acquatico. Queste dimore rappresentano un esempio di adattamento creativo delle comunità umane all'ambiente circostante, testimoniando l'ingegno e l'abilità delle civiltà del passato.

