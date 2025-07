Molte tessili sono sintetiche nei cruciverba: la soluzione è Fibre

FIBRE

Curiosità e Significato di Fibre

Perché la soluzione è Fibre? Le fibre sono filamenti che compongono i tessuti, provenienti da fonti naturali come cotone e lana o sintetiche come poliestere e nylon. Sono alla base di tutti i capi di abbigliamento e tessuti che usiamo quotidianamente. Conoscere le fibre aiuta a capire le caratteristiche dei tessili e a scegliere il materiale più adatto alle proprie esigenze. Quindi, le fibre sono fondamentali nella produzione dei tessuti.

Come si scrive la soluzione Fibre

F Firenze

I Imola

B Bologna

R Roma

E Empoli

