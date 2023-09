Vivevano su palafitte nella valle padana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vivevano su palafitte nella valle padana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : TERRAMARICOLI

Significato/Curiosita : Vivevano su palafitte nella valle padana

Erano grezze di colore nerastro. viene succeduta nella media età del bronzo dalla "facies delle palafitte e degli abitati arginati". lo stesso argomento... Particolare lungo la fascia adriatica ma anche in campania. i villaggi terramaricoli erano difesi da possenti fortificazioni che consistevano in un largo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 settembre 2023

