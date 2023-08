Così è anche detto il Centre Pompidou di Parigi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è anche detto il Centre Pompidou di Parigi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il Centre Pompidou, spesso chiamato Beaubourg, è un'iconica istituzione artistica nel cuore di Parigi. Inaugurato nel 1977, il suo design architettonico unico, con tubi colorati e strutture metalliche esterne, sfida le convenzioni. Questo centro culturale ospita il Museo Nazionale d'Arte Moderna, una delle più importanti collezioni di arte contemporanea al mondo. Le sue esposizioni rotative spaziano da dipinti e sculture a film e performance. Il Centro offre anche spazi per conferenze, biblioteche e ristoranti, diventando un crocevia di creatività e cultura. Il suo spirito innovativo lo rende un punto di riferimento globale nell'arte moderna e contemporanea.

