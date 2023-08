Chi li frequenta si isola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi li frequenta si isola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RITIRI

Significato/Curiosita : Chi li frequenta si isola

L'isola d'elba è un'isola situata tra il canale di piombino a est, a circa 10 chilometri dalla costa, il mar tirreno a sud e il canale di corsica a ovest... Una speciale indulgenza per i fedeli che partecipano a ritiri spirituali mensili. durante i ritiri spirituali, favoriti dalle meditazioni, dalla lettura... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Chi li frequenta si isola : frequenta; isola; Si frequenta dopo il liceo; frequenta no i master; Non la frequenta no gli astemi; Si è istruito senza frequenta re alcuna scuola; frequenta ta isola delle Baleari; L isola con La Canea; Un isola del Dodecaneso a sud di Samo; L isola della Turchia all imbocco dei Dardanelli; Precede Jima nel nome di un isola giapponese dove si svolse una storica battaglia; Grande isola dell Indonesia;

Cerca altre Definizioni