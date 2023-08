La mensa dei collegiali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La mensa dei collegiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : REFETTORIO

Laurin), come sede ufficiale, e l'albergo barbarano per i dipendenti e la mensa. tale ministero era presieduto ufficialmente dallo stesso mussolini, il... il refettorio del convento dell'ordine di cristo a tomar, portogallo. il refettorio dell'abbazia di mont-saint-michel (francia). il refettorio dell'abbazia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La mensa dei collegiali : mensa; collegiali; L Ultima ebbe tredici commensa li; Un commensa le dell Ultima Cena; L insieme dei commensa li; La targhetta che indica ai commensa li dove sedersi; Una mensa per le mandrie; I collegiali sono riservati ai calciatori; Le mense dei collegiali ; Dormitorio per collegiali ; I collegiali dei calciatori;

