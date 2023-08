Barchetta scavata in un tronco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Barchetta scavata in un tronco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PIROGA

Significato/Curiosità : Barchetta scavata in un tronco

Una barchetta scavata in un tronco, nota anche come piroga, è un'antica imbarcazione rudimentale. Realizzata intagliando un unico tronco d'albero, offre una forma slanciata e naturale. Questa tecnica risale a tempi ancestrali, quando le comunità dipendevano dai corsi d'acqua per la sopravvivenza. La barchetta scavata rappresenta l'ingegno umano nell'adattare le risorse naturali alle proprie necessità. È simbolo di maestria artigianale e di una connessione profonda con la natura. Oggi, conservata nelle tradizioni o utilizzata per scopi ricreativi, incarna una testimonianza tangibile di un passato che abbraccia l'elemento acquatico con autenticità e rispetto.

