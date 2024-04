La Soluzione ♚ La barca scavata in un tronco

La definizione e la soluzione di 6 lettere: La barca scavata in un tronco. PIROGA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su La barca scavata in un tronco: Una barca di tronchi lunga 10 metri a mohelnice. è stato ricavato da un unico tronco di quercia e ha una larghezza di 1,05 m. la barca di tronchi è stata... Una piroga è una piccola imbarcazione simile ad una canoa generalmente associata ai pescatori dell'Africa dell'Ovest e ai Cajuns delle paludi della Louisiana, realizzata scavando un tronco d'albero (le imbarcazioni realizzate in questa maniera vengono chiamate "dugout"). Può essere indifferentemente a vela o a remi. Si ritiene sia originaria delle Isole Antille e che sia stata in uso anche tra i popoli preistorici, veniva anche usata dalle popolazioni caraibiche primitive per percorrere brevi tratti fluviali: non è infatti adatta per tratte lunghe o in notturna, ma la sua struttura la rende molto leggera, in modo da essere facilmente ...

