Nel ramo e nel tronco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel ramo e nel tronco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RO

Significato/Curiosita : Nel ramo e nel tronco

Gastrica sinistra ramo principale del tronco celiaco l'arteria gastroduodenale dà origine all'arteria pancreaticoduodenale superiore e all'arteria gastroepiploica... Contengono il titolo. grecia ro – isola del dodecaneso italia ro – frazione del comune di montichiari, in provincia di brescia ro – frazione del comune di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Nel ramo e nel tronco : ramo; tronco; Biblico nipote di Abramo ; La fedele amata di Piramo ; Lo è il cielo al tramo nto; Bramo so ingordo; Un ramo assicurativo; Un solido a volte tronco ; Ha il tronco resinoso; Barca scavata in un tronco ; Rigido come un tronco d albero; Un tizio tronco ;

Cerca altre Definizioni