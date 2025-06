Legume che ha una tipica forma di pallina nei cruciverba: la soluzione è Cece

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Legume che ha una tipica forma di pallina' è 'Cece'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CECE

Hai risolto il cruciverba con Cece? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Cece.

Perché la soluzione è Cece? Il cece è un legume molto apprezzato in cucina, noto per la sua forma tonda e compatta, simile a una piccola pallina. Ricco di proteine e fibre, viene usato in zuppe, insalate e anche come snack salutare. La sua caratteristica forma lo rende facilmente riconoscibile tra gli altri legumi, ed è un ingrediente versatile e nutriente per molte ricette sane e gustose.

