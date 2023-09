Pernici grigie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pernici grigie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STARNE

Significato/Curiosita : Pernici grigie

Pertanto il termine "pernice" non si può considerare come indicativo di un taxon distinto. il termine, nella locuzione "pernici del deserto" (traduzione... La starna è un uccello originario di steppe fredde, l'italia centrale e i balcani sono l'areale più meridionale in cui vive. studi condotti su starne centroeuropee...