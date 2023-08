Sbiancare in volto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sbiancare in volto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : IMPALLIDIRE

Significato/Curiosita : Sbiancare in volto

Base di carbonato di piombo molto diffuso all'epoca e utilizzato per sbiancare il volto. il piombo, fissato con una glassa di bianco d'uovo, era usato dalla... Si lasciò trascinare dal suo carattere impetuoso: alzò la voce e fece impallidire mussolini. al duce bastò un cenno di capo perché il suo cameriere personale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Sbiancare in volto : sbiancare; volto; Oscurarsi in volto ; Un piccolo involto fumabile al tabacco; Travolto da un auto; I tratti del volto ; Il lenzuolo in cui fu avvolto Gesù;

