Quelle da bollo sono fisiche o telematiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle da bollo sono fisiche o telematiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MARCHE

Significato/Curiosita : Quelle da bollo sono fisiche o telematiche

Serve a identificare in modo univoco le persone fisiche e altri soggetti diversi dalle persone fisiche nei loro rapporti con gli enti e le amministrazioni... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi marche (disambigua). le marche sono una regione italiana a statuto ordinario dell'italia centrale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

