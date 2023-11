La definizione e la soluzione di: Su di essi si calcolava l importo del bollo dell auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : CAVALLI FISCALI

Significato/Curiosita : Su di essi si calcolava l importo del bollo dell auto

La potenza fiscale dei veicoli e imbarcazioni è un indice di prestazione che in alcuni sistemi fiscali viene utilizzato ai fini del calcolo delle tasse di possesso degli stessi. La sua unità di misura sono i cavalli fiscali (CF). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Su di essi si calcolava l importo del bollo dell auto : essi; calcolava; importo; bollo; auto; Da essi discesero i copti; A essi si abbandona l irriflessi vo; essi quelli; Scienza che studia i rapporti tra gli organismi e i terreni in cui essi vivono; Da essi escono gli zampilli delle balene; Su di essi si calcolava il bollo dell auto; importo , somma; Dà l importo della corsa; L importo più alto garantito da una polizza; Aumenta l importo della fattura; Un importo non fissato; Quelle da bollo sono fisiche o telematiche; Si applicano quelle da bollo ; Su di essi si calcolava il bollo dell auto; bollo Quietanza; Paga bollo e assicurazione; Marca orientale di auto ; L Irlanda in auto ; Produce l auto Qashqai; Lo è un auto dalle ottime prestazioni; L auto yankee;

Cerca altre Definizioni