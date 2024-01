La definizione e la soluzione di: Degna di nota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Episodio di law & order - unità vittime speciali. la prima apparizione degna di nota è del 2002, nel film l'amore infedele - unfaithful di adrian lyne...

In geometria, l'ortocentro (simbolo H, sull'ETC X 4 ) è il punto di incontro delle altezze di un triangolo.

Per dimostrare che tutte e tre le altezze del triangolo si intersecano in un certo punto H, dato il triangolo ABC in Fig.1, si tracciano da ciascun vertice le parallele ai lati opposti, creando così un triangolo più grande A'B'C'.

All'interno del nuovo triangolo si possono riconoscere i tre parallelogrammi ABA'C - BCB'A - CAC'B.

Considerando che in ciascun parallelogramma i lati opposti sono di lunghezza uguale, si vede che i lati del nuovo triangolo risultano essere di lunghezza doppia rispetto ai lati del triangolo originale e sono divisi a metà dai vertici dello stesso.

Si vede allora che le altezze del triangolo originale corrispondono agli assi (rette perpendicolari nel punto medio) dei lati del nuovo triangolo. Poiché i tre assi dei lati del nuovo triangolo si devono intersecare in un punto che sia il centro della circonferenza circoscritta (vedi circocentro), questo deve valere anche per le altezze del triangolo iniziale.

Quindi il punto di incontro delle altezze H (ortocentro) è unico, come si voleva dimostrare.

Italiano

Aggettivo

rimarchevole m e f sing (pl.: rimarchevoli)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

ri | mar | ché | vo | le

Pronuncia

IPA: /rimar'kevole/

Etimologia / Derivazione

deriva da rimarcare

Sinonimi

notevole, considerevole, ragguardevole, rilevante , pregevole

Contrari