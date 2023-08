Parte della casa con più porte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte della casa con più porte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CORRIDOIO

Significato/Curiosita : Parte della casa con piu porte

La basilica della santa casa è uno dei principali luoghi di venerazione di maria e tra i più importanti e visitati santuari mariani della chiesa cattolica... Il corridoio di suwalki, noto anche come breccia di suwalki (in inglese suwalki gap, in polacco przesmyk suwalski o korytarz suwalski; in lituano suvalku... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

