La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tenere da parte' è 'Serbare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SERBARE

Curiosità e Significato di "Serbare"

Approfondisci la parola di 7 lettere Serbare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Serbare significa conservare, mantenere in magazzino o tenere da parte qualcosa, come oggetti o risorse, in modo che siano disponibili in futuro. È un sinonimo di conservare o mantenere per uso o utilizzo successivo.

Come si scrive la soluzione: Serbare

Hai davanti la definizione "Tenere da parte" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

