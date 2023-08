Oltrepassare il punteggio massimo stabilito come in alcuni giochi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oltrepassare il punteggio massimo stabilito come in alcuni giochi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SBALLARE

Significato/Curiosita : Oltrepassare il punteggio massimo stabilito come in alcuni giochi

L'hydroblade. in carriera hanyu ha stabilito diciannove record del mondo per il punteggio più alto. sette dei punteggi da record stabiliti da hanyu sono... Del gioco è quello di realizzare il punteggio più alto possibile senza sballare, cioè senza superare i 7 punti e mezzo. il mazziere deve cercare di eguagliare... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

