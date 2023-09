Un momento stabilito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un momento stabilito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ORA

Significato/Curiosita : Un momento stabilito

Meccanica classica, il momento di inerzia (detto anche momento polare o momento di secondo ordine o meno propriamente secondo momento d'inerzia) è una proprietà... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ora (disambigua). l'ora (indicata con h, dal latino hora) è un'unità di misura del tempo pari... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

