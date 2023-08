Un occasione mondana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un occasione mondana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GALA

Significato/Curiosita : Un occasione mondana

Gentiluomo che nel settecento accompagnava una nobildonna sposata in occasioni mondane, feste, ricevimenti, teatri e l'assisteva nelle incombenze personali... gala, all'anagrafe gala rizzatto (milano, 6 settembre 1975), è una cantautrice, fotografa e produttrice discografica italiana. artista della musica dance... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

