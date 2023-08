Come la folla che si raduna in occasione di avvenimenti eccezionali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come la folla che si raduna in occasione di avvenimenti eccezionali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OCEANICA

Significato/Curiosita : Come la folla che si raduna in occasione di avvenimenti eccezionali

Difficoltà di affrontare una situazione complessa: « ... non si può accusare cavour ed i suoi successori se la rapidità degli avvenimenti impedì loro di trovare... Posidonietum oceanicae. dal punto di vista fitosociologico, la p. oceanica rappresenta la specie caratteristica dell'associazione posidonietum oceanicae molinier... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

