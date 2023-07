Un vestito d occasione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vestito d occasione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MARSINA

Significato/Curiosità : Un vestito d occasione

Un vestito d'occasione o marsina è un tipo di abito formale indossato principalmente dagli uomini per eventi di particolare importanza o cerimonie eleganti. Questo abito si caratterizza per uno stile raffinato e sofisticato, solitamente composto da una giacca lunga fino alle ginocchia con un taglio ampio e revers a lancia, abbinata a pantaloni coordinati. La marsina è spesso realizzata con tessuti pregiati, come il velluto o la seta, e può essere accompagnata da una camicia bianca con papillon o cravatta. Solitamente, viene indossata con scarpe eleganti, come i mocassini o le scarpe stringate nere. La marsina è un simbolo di classe e eleganza e viene scelta per occasioni formali come matrimoni, eventi serali o cerimonie importanti dove è richiesto un dress code rigoroso.

Altre risposte alla domanda : Un vestito d occasione : vestito; occasione; Portato come un vestito ; Pannello di truciolare rivestito con carta melamminica; Svestito ; La maschera con il vestito a scacchi; Gli investito ri monitorano quello dei titoli; Cerca ogni occasione per poter guadagnare; occasione favorevole; Salta in occasione di liete ricorrenze; Lo è l occasione favorevole; L occasione lo fa ladro;

Cerca altre Definizioni