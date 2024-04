La Soluzione ♚ Eliminare imperfezioni La definizione e la soluzione di 10 lettere: Eliminare imperfezioni. MIGLIORARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Eliminare imperfezioni: Verbo Transitivo Significato e Curiosità su migliorare (vai alla coniugazione) completare qualcosa Intransitivo migliorare (vai alla coniugazione) (medicina) avere delle condizioni di salute migliori rispetto ad una malattia o ad un infortunio (per estensione) stare meglio rispetto ad un momento precedente Sillabazione mi | glio | rà | re Pronuncia IPA: /mio'rare/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo meliorare, che deriva da melior cioè "migliore" Sinonimi rendere migliore, cambiare in meglio, perfezionare, affinare, arricchire, ottimizzare, potenziare, incrementare

correggere, revisionare, riformare, sanare, risanare

rimettersi, ristabilirsi, riaversi, riprendersi, riaversi, guarire, stare meglio

diventare migliore, accrescersi, svilupparsi, maturare, progredire, avanzare, evolversi

restaurare, abbellire, sviluppare,

(di persona, di situazione) avanzare Contrari (di persona, di situazione) rendere peggiore, regredire, rovinare, deteriorare

rendere peggiore, regredire, rovinare, deteriorare (in salute) peggiorare, aggravarsi

