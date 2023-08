Diafano trasparente come il vetro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diafano trasparente come il vetro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IALINO

Significato/Curiosita : Diafano trasparente come il vetro

Strutturata come un unico, luminoso ambiente attraversato dagli spettacolari incroci delle scale mobili “sospese” e la copertura in vetro trasparente consente... Wikipedia. segui i suggerimenti dei progetti di riferimento 1, 2. il quarzo ialino, comunemente detto anche cristallo di rocca, è una varietà completamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

