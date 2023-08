Appellativo della città di Genova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appellativo della città di Genova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SUPERBA

Significato/Curiosita : Appellativo della citta di genova

Dalle città guelfe e filopapali nel medioevo. la simbologia del salvifico vessillo della vera croce, come jacopo da varazze arcivescovo di genova definì... Contengono il titolo. superba – genere di molluschi hockey club superba – società di hockey su prato italiana circuito della superba – tracciato cittadino... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

