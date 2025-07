Appellativo per sovrani nei cruciverba: la soluzione è Sire

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Appellativo per sovrani' è 'Sire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SIRE

Altre soluzioni: MAESTÀ

Curiosità e Significato di Sire

Approfondisci la parola di 4 lettere Sire: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sire? Sire è un termine usato come appellativo rispettoso rivolto a sovrani o monarchi, come re e regine. È un modo formale e affettuoso di rivolgersi a un sovrano, evocando rispetto e venerazione. Questo termine deriva dal francese antico e ancora oggi viene impiegato in contesti ufficiali o storici per sottolineare la dignità e l’autorità di chi governa.

Come si scrive la soluzione Sire

Hai davanti la definizione "Appellativo per sovrani" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

I Imola

R Roma

E Empoli

