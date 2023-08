Ha una criniera ruvida e folta sulla schiena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha una criniera ruvida e folta sulla schiena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IENA

Significato/Curiosita : Ha una criniera ruvida e folta sulla schiena

e l'emissione di suoni esplosivi come sibili, latrati, ringhi e ruggiti. certi carnivori, come il protele, dispongono d'una criniera lungo la schiena... Disambiguazione – "iena" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi iena (disambigua). disambiguazione – "iene" rimanda qui. se stai cercando... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 agosto 2023

