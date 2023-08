Vaso di coccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vaso di coccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GIARA - ORCIO

Significato/Curiosità : Vaso di coccio

Un vaso di coccio, noto anche come giara o orcio, è un contenitore di terracotta o argilla, tradizionalmente utilizzato per immagazzinare liquidi o conservare cibi. Questi recipienti sono stati usati fin dall'antichità da diverse civiltà in tutto il mondo per la loro durabilità e proprietà di mantenere la freschezza dei contenuti. Solitamente, hanno una forma tondeggiante con un collo stretto per facilitare il versamento. Oggi, i vasi di coccio vengono utilizzati per scopi ornamentali o per preservare tradizioni artigianali. Questi oggetti evocano un senso di storia e autenticità, collegando le generazioni passate con il presente.

