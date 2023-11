La definizione e la soluzione di: Ha la pancia di coccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ORCIO

Significato/Curiosita : Ha la pancia di coccio

di frittura. la pasta viene quindi fritta (normalmente circa un minuto per lato) e si gonfia formando delle bolle sulla superficie oppure una "pancia"... frittura.pasta viene quindi fritta (normalmente circa un minuto per lato) e si gonfia formando delle bolle sulla superficie oppure una ""... L'orcio (dal lat. urceus) è un termine usato principalmente nell'Italia centrale per designare un vaso panciuto di terracotta completamente lavorato a mano. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

