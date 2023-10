Nata in Ungheria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nata in Ungheria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MAGIARA

Significato/Curiosita : Nata in ungheria

Svolge l'attività di disc jockey con il nome d'arte di brigitta koss. nata in ungheria nel 1982 da padre ungherese e madre svedese, parla anche italiano e... Svolge l'attività di disc jockey con il nome d'arte di brigitta koss.nel 1982 da padre ungherese e madre svedese, parla anche italiano e... I magiari o ungari sono un gruppo etnico e linguistico di origine ugrica: in questo senso il termine può essere sinonimo di ungheresi; quest'ultimo termine è usato per periodi storici successivi alla creazione dello stato ungherese e quindi anche per l'attuale popolazione europea. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 16 ottobre 2023

