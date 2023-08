In testa agli uomini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In testa agli uomini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : UO

Significato/Curiosita : In testa agli uomini

Superiore della testa. solitamente le donne, con l'avanzare dell'età, non perdono la loro capigliatura, al contrario degli uomini in cui ciò avviene con... Statunitense urban operations, operazioni militari di guerra urbana. unità ospedaliera – in ambito medico uo – codice vettore iata di hong kong express... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 agosto 2023

