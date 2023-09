In testa agli Ucraini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In testa agli Ucraini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : UC

Significato/Curiosita : In testa agli ucraini

Gli ucraini (in ucraino , ukraïnci) sono il gruppo etnico di maggioranza, di origine slava orientale, dell'ucraina, con una popolazione totale... Università neozelandese university of cincinnati – università statunitense use case – caso d'uso (informatica) uc browser – web browser sviluppato da ucweb... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : In testa agli Ucraini : testa; agli; ucraini; Immobilizza la testa ; Una con la testa altrove; In testa al bambino; Manifesta per protesta ; Acciacco che blocca la testa ; Hanno le magli e larghe o strette; agli angoli dei biliardi; La tagli a il sarto; Il bersagli o del bazooka; Monti della Biscagli a; Lo sono croati e ucraini ; La città con più ucraini ;

Cerca altre Definizioni