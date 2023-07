Sono in testa agli artiglieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono in testa agli artiglieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AR

Significato/Curiosita : Sono in testa agli artiglieri

Suo colonnello: “i suoi artiglieri si sono battuti da eroi”» ^ «fiero incitatore alla rivolta contro l'oppressore, inquadratosi in una formazione partigiana... Meridionale ar – simbolo chimico dell'argon ar – simbolo indicante il gruppo arile ar – codice vettore iata di aerolíneas argentinas ar – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Sono in testa agli artiglieri : sono; testa; agli; artiglieri; sono pari nelle cifre; Quelle delle autovetture nuove sono tutte catalitiche; Ci sono quelli dei sinonimi e dei contrari; Se sono olimpici non sono in lega; sono cose; Protesta stradale; Primo libro dell Antico testa mento; La testa dura più a sud; Balena in testa ; Una forma di protesta ; Passato al vagli o; Muragli one del porto; Tagli are l erba o il fieno; Il tagli o della banconota USA con Ulysses Grant; Il santo vescovo di Vercelli nato a Cagli ari; Grossi pezzi di artiglieri a; Corti pezzi d artiglieri a; Pezzi d artiglieri a a lunga gittata; Un soldato di artiglieri a; Grosso pezzo di artiglieri a;

Cerca altre Definizioni