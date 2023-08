Un battesimo con l acqua salata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un battesimo con l acqua salata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VARO

Significato/Curiosita : Un battesimo con l acqua salata

Ghiacci, infatti, l'acqua dolce si mescola a quella salata del mare, divenendo inutilizzabile dall'uomo. un ulteriore 30% di acqua dolce si trova in riserve... Attio varo – politico e militare romano publio quintilio varo – politico e generale romano publio quintilio varo – pretore romano publio quintilio varo il... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

