Per ripararla basta un bacino nei cruciverba: la soluzione è Nave

Home / Soluzioni Cruciverba / Per ripararla basta un bacino

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Per ripararla basta un bacino' è 'Nave'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NAVE

Curiosità e Significato di Nave

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Nave, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Nave? La parola nave indica un grande mezzo di trasporto utilizzato in mare per spostare persone e merci su lunghe distanze. È un'imponente imbarcazione, capace di attraversare oceani e mari, simbolo di avventure e commercio globale. In modo figurato, rappresenta anche un progetto o un'impresa di grandi dimensioni. Insomma, la nave è molto più di una semplice imbarcazione: è un mondo a sé.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un osso del bacinoOsso è la parte più ampia del bacinoPer illuminarlo basta un sorrisoAl mangione non basta maiQuanto Basta

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Nave

Se "Per ripararla basta un bacino" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

N Napoli

A Ancona

V Venezia

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S O N L R I T E L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STORNELLI" STORNELLI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.