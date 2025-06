La piscina da 25 m per le gare di nuoto nei cruciverba: la soluzione è Vasca Corta

VASCA CORTA

Curiosità e Significato di "Vasca Corta"

Perché la soluzione è Vasca Corta? Una vasca corta da 25 metri è una piscina utilizzata principalmente per allenamenti e competizioni di nuoto a livello amatoriale o locale. La sua lunghezza ridotta rispetto alla piscina olimpionica permette di allenarsi facilmente in spazi più contenuti. È ideale per gare e sessioni di allenamento quotidiano, offrendo un ambiente pratico e versatile per nuotatori di ogni livello.

Come si scrive la soluzione Vasca Corta

V Venezia

A Ancona

S Savona

C Como

A Ancona

C Como

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

