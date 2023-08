Un legno durissimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un legno durissimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TEK - EBANO

Significato/Curiosità : Un legno durissimo

Il tek ed l'ebano sono due tipi di legno noti per la loro durezza e resistenza. Il tek è originario dell'Asia sud-orientale e dell'Africa, mentre l'ebano proviene principalmente dall'Africa tropicale e alcune parti dell'Asia. Entrambi i legni sono caratterizzati da una struttura compatta e un colore scuro, che conferisce loro un aspetto pregiato e raffinato. A causa della loro durabilità e bellezza, il tek e l'ebano sono molto richiesti nell'industria del mobile di lusso, nella fabbricazione di strumenti musicali di alta qualità e nell'artigianato di precisione. Tuttavia, la loro popolarità ha portato a una minaccia di sfruttamento eccessivo, rendendo importante la gestione sostenibile delle foreste per preservare queste preziose risorse.

