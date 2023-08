Insieme in latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insieme in latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CUM

Significato/Curiosità : Insieme in latino

La parola "cum" è una preposizione latina che significa "insieme con" o "in compagnia di". Viene utilizzata per indicare l'unione di due o più elementi, persone o cose che agiscono o sono presenti insieme. In latino, "cum" è spesso seguito dal caso ablativo, che indica il rapporto di associazione o accompagnamento. Questo termine è ampiamente utilizzato nella lingua latina per esprimere varie relazioni di coesione o condivisione. Nelle lingue moderne, "cum" è presente in alcune parole come "cumulativo" o "congiunto", conservando il significato di unità e combinazione di elementi.

