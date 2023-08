Locuzione di Plinio il Vecchio: salis lat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locuzione di Plinio il Vecchio: salis lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CUM GRANO

Significato/Curiosita : Locuzione di plinio il vecchio: salis lat

Convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. cum grano salis è una locuzione latina tradotta letteralmente come "con un granello... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Locuzione di Plinio il Vecchio: salis lat : locuzione; plinio; vecchio; salis; È globale in una locuzione di Marshall McLuhan; locuzione che intende in grande quantità; locuzione di esiguità: essere; locuzione di soddisfazione per una punizione; locuzione per una vacanzetta: porta; La nota Historia di plinio il Vecchio lat; Colleghi di... plinio il Vecchio ed Emile Zola; La città dei due plinio ; Un brano di Roberto vecchio ni: ancora amore; Famosa canzone di vecchio ni; La nuova versione di un vecchio film; Il carbone più vecchio ; Qualcosa di vecchio ma di buono fra;

Cerca altre Definizioni