Getto di metallo fuso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Getto di metallo fuso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : COLATA

Significato/Curiosità : Getto di metallo fuso

Un getto di metallo fuso o colata è un processo industriale fondamentale per la produzione di oggetti metallici. Consiste nel riscaldare il metallo fino a raggiungere uno stato fuso, per poi versarlo in uno stampo, dove si solidificherà e assumerà la forma desiderata. Questa tecnica è ampiamente utilizzata nelle industrie manifatturiere per creare parti e componenti di varie forme e dimensioni, dalle semplici ai complessi. La colata permette di ottenere prodotti con elevata precisione e resistenza, rendendola una delle tecniche di produzione più versatili e impiegate nell'industria metallurgica.

Altre risposte alla domanda : Getto di metallo fuso : getto; metallo; fuso; Il telefono oggetto surrealista di Salvador Dalí; Oggetto per profilare; Cosi si chiama l oggetto che si presta; Oggetto tascabile utile nei periodi freddi; Oggetto significativo; metallo per leggere montature; Un metallo da podio; metallo da leghe per acciai; Il metallo più pesante; Fatte di prezioso metallo ; Locali da vino sfuso ; Un rilassante infuso dell erborista; Diffuso marchio cinese di smartphone; Un diffuso software con tabelle di righe e colonne; Confuso smarrito;

Cerca altre Definizioni