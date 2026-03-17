Un getto di sangue

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un getto di sangue' è 'Fiotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FIOTTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un getto di sangue" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un getto di sangue". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Fiotto? Il fiotto rappresenta un rapido e intenso getto di sangue che si sprigiona da una ferita o da un vaso sanguigno lesionato. Questa espressione visiva si manifesta attraverso un flusso abbondante e violento di liquido rosso, spesso associato a situazioni di emergenza o di grave perdita ematica. La forza e la direzione del fiotto indicano la gravità della lesione e richiedono intervento immediato. La sua presenza è un segnale evidente di un'emorragia acuta.

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Un getto di sangue nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Fiotto

Se la definizione "Un getto di sangue" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un getto di sangue" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Fiotto:

F Firenze I Imola O Otranto T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un getto di sangue" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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