La Soluzione ♚ Residuo di metallo fuso La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SCORIA .

Curiosità su Residuo di metallo fuso: Iso8501-1, i vari gradi di sabbiatura vengono definiti con le seguenti sigle: sabbiatura a metallo bianco: sa3 sabbiatura al metallo quasi bianco: sa21/2... La scoria è la roccia magmatica effusiva generatasi dall'attività esplosiva stromboliana dei vulcani. Rispetto alle bombe vulcaniche hawaiiane è molto più vescicolata e cristallizzata (10-40%). Si genera per effetto dell'esplosione della bolla di gas che risale (regime di slug flow) e frantuma la porzione di magma sommitale che si stava raffreddando. Un deposito di scorie è massivo ed isotropo, e inoltre non è saldato come gli spatter cones hawaiiani. L'etimologia della parola 'scoria' deriva dal greco sa, skoria, col significato di ruggine.

