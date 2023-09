Vi si è fermato Cristo in un romanzo di Carlo Levi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si è fermato Cristo in un romanzo di Carlo Levi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : EBOLI

Significato/Curiosità : Vi si è fermato Cristo in un romanzo di Carlo Levi

In un romanzo di Carlo Levi intitolato "Cristo si è fermato a Eboli", l'autore racconta la sua esperienza di esilio forzato in un remoto villaggio del sud Italia, Gagliano, durante il regime fascista. Il titolo si riferisce all'idea che Cristo abbia ignorato quel luogo lontano e trascurato dal progresso e dalla civiltà moderna. Il libro descrive la vita austera e arretrata della comunità locale, evidenziando la povertà, l'ignoranza e la durezza delle condizioni di vita dei contadini. Levi si immerge nella realtà del paesaggio e dei suoi abitanti, portando alla luce le disuguaglianze sociali e culturali del sud Italia nel periodo tra le due guerre.

