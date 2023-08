Tra le sue opere vi è il romanzo Cosi si dice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tra le sue opere vi è il romanzo Cosi si dice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : FRANCESCO ABATE

Significato/Curiosita : Tra le sue opere vi e il romanzo cosi si dice

francesco abate (cagliari, 17 maggio 1964) è uno scrittore, giornalista ed ex disc jockey italiano. esordisce come disc jockey a radio alter all'età di...

