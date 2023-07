Scrisse Cristo si è fermato a Eboli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrisse Cristo si è fermato a Eboli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CARLO LEVI

Significato/Curiosita : Scrisse cristo si e fermato a eboli

cristo si è fermato a eboli è un romanzo autobiografico dello scrittore italiano carlo levi scritto tra il dicembre del 1943 e il luglio del 1944 a firenze... carlo levi (torino, 29 novembre 1902 – roma, 4 gennaio 1975) è stato uno scrittore, pittore e antifascista italiano. tra i più significativi narratori... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

