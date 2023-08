L autore di Cristo si è fermato a Eboli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L autore di Cristo si è fermato a Eboli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LEVI

Significato/Curiosita : L autore di cristo si e fermato a eboli

cristo si è fermato a eboli è un film del 1979 diretto da francesco rosi, tratto dal romanzo omonimo di carlo levi e interpretato da gian maria volonté... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi primo levi (disambigua). primo levi (torino, 31 luglio 1919 – torino, 11 aprile 1987) è stato uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : L autore di Cristo si è fermato a Eboli : autore; cristo; fermato; eboli; L autore de Il lutto si addice ad Elettra; Il complesso della produzione d un autore ; Gli elementi espressivi tipici di un autore ; Il nome dell autore della favola pastorale Aminta; Umberto il compianto autore di Numero zero; Vi si è fermato cristo in un romanzo di Carlo Levi; Scrisse cristo si è fermato a Eboli; Dipinse un famoso cristo morto; Il casato del conte di Montecristo ; Dipinse un cristo morto; Vi si è fermato Cristo in un romanzo di Carlo Levi; Si è fermato nel crescere; Scrisse Cristo si è fermato a Eboli; Cristo si è fermato a libro di Carlo Levi; Un gol fermato in tempo; Scrisse Cristo si è fermato a eboli ; Il processo d indeboli mento osseo; Indeboli to nel fisico sciupato; S indeboli sce invecchiando; Grande indeboli mento;

Cerca altre Definizioni