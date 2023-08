Cilindri di pergamena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cilindri di pergamena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROTOLI

Significato/Curiosita : Cilindri di pergamena

Altre risposte alla domanda : Cilindri di pergamena : cilindri; pergamena; cilindri bucati; Recipiente cilindri co per la cottura; Grossi contenitori cilindri ci per sostanze liquide; Dalla forma di un condotto cilindri co; Noto ghiacciolo cilindri co dell Algida; Lo è una pergamena decorata con finezza e precisione; Dipingere su pergamena ;

